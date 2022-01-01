Cégjegyzék
REEF
REEF Fizetések

A REEF fizetése $72,000 éves teljes kompenzációtól egy Üzleti elemző pozícióhoz az alsó végén $225,106-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a REEF. Utoljára frissítve: 11/14/2025

Üzleti elemző
Median $72K
Termékmenedzser
Median $85K
Projektmenedzser
$113K

Értékesítés
$225K
Szoftvermérnök
Median $80K
Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

20%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
Options

A REEF cégnél a Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (1.67% havi)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (1.67% havi)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (1.67% havi)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (1.67% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a REEF cégnél: Értékesítés at the Common Range Average level évi $225,106 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A REEF cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $85,000.

