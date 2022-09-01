Cégjegyzék
Redpanda Data
Redpanda Data Fizetések

A Redpanda Data fizetése $119,400 éves teljes kompenzációtól egy Marketing pozícióhoz az alsó végén $281,520-ig egy Értékesítési mérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Redpanda Data. Utoljára frissítve: 9/1/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $200K
Marketing
$119K
Termékmenedzser
$264K

Értékesítési mérnök
$282K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Redpanda Data cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

Den høyest betalte rollen rapportert hos Redpanda Data er Értékesítési mérnök at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $281,520. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Redpanda Data er $232,086.

