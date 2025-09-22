Az átlagos Megoldástervező teljes kompenzáció in United States a Reddit cégnél $118K és $168K yearként között mozog. Tekintsd meg a Reddit teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!
100%
ÉV 1
A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:
100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (100.00% éves)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
Vesting Schedule 100% after year 1.
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése