A Értékesítés kompenzáció in United States a Reddit cégnél $200K yearként a IC1 szinthez és $318K yearként a IC5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $184K. Tekintsd meg a Reddit teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
IC1
$200K
$165K
$0
$35K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$140K
$128K
$1.5K
$10.3K
IC4
$174K
$152K
$12K
$9.3K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
ÉV 1
A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:
100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (100.00% éves)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
Vesting Schedule 100% after year 1.
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése