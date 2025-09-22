A Toborzó kompenzáció in United States a Reddit cégnél összesen $143K yearként a IC3 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $145K. Tekintsd meg a Reddit teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$143K
$133K
$10K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
ÉV 1
A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:
100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (100.00% éves)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
Vesting Schedule 100% after year 1.