Reddit Toborzó Fizetések

A Toborzó kompenzáció in United States a Reddit cégnél összesen $143K yearként a IC3 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $145K. Tekintsd meg a Reddit teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$143K
$133K
$10K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Megtekintés 3 További szintek
Reddit logó

$20K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

100%

ÉV 1

A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (100.00% éves)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Toborzó pozícióra a Reddit cégnél in United States évi $254,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Reddit cégnél a Toborzó szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $140,000.

