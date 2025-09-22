Cégjegyzék
Reddit Informatikus (IT) Fizetések

Az átlagos Informatikus (IT) teljes kompenzáció a Reddit cégnél $177K és $243K yearként között mozog. Tekintsd meg a Reddit teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$192K - $228K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$177K$192K$228K$243K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

100%

ÉV 1

A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (100.00% éves)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

Vesting Schedule 100% after year 1.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Informatikus (IT) pozícióra a Reddit cégnél évi $242,650 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Reddit cégnél a Informatikus (IT) szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $177,240.

Egyéb források