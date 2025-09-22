Cégjegyzék
Reddit Adattudós Fizetések

A Adattudós kompenzáció in United States a Reddit cégnél $177K yearként a IC1 szinthez és $363K yearként a IC5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $253K. Tekintsd meg a Reddit teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
IC1
Data Scientist I
$177K
$163K
$14.8K
$0
IC2
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Data Scientist III
$206K
$166K
$37.7K
$2.5K
IC4
Senior Data Scientist
$268K
$195K
$72.3K
$0
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

100%

ÉV 1

A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (100.00% éves)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

Vesting Schedule 100% after year 1.



GYIK

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Adattudós chez Reddit in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $380,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Reddit pour le poste Adattudós in United States est de $251,000.

Egyéb források