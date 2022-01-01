Cégjegyzék
Reddit Fizetések

A Reddit fizetése $125,899 éves teljes kompenzációtól egy Terméktervező pozícióhoz az alsó végén $874,000-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Reddit. Utoljára frissítve: 8/29/2025

Reddit logó

$20K

Szoftvermérnök
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Termékmenedzser
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Adattudós
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Terméktervező
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX Tervező

Szoftvermérnöki vezető
Median $515K
Értékesítés
IC3 $176K
IC4 $175K
Adattudományi vezető
Median $450K
UX kutató
Median $260K
Pénzügyi elemző
Median $140K
Projektmenedzser
Median $145K
Toborzó
Median $145K
Könyvelő
Median $154K

Műszaki Könyvelő

Adatelemző
$250K
Informatikus (IT)
$210K
Programvezető
$201K
Kiberbiztonsági elemző
$222K
Megoldástervező
$147K

Adatarchitekt

Műszaki programvezető
$176K
Vesting ütemezés

100%

ÉV 1

A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (100.00% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Reddit cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

The highest paying role reported at Reddit is Szoftvermérnök at the IC6 level with a yearly total compensation of $874,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit is $235,959.

