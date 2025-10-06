Cégjegyzék
Red Hat
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Szoftvermérnök Szint

L3

Szintek a cégnél: Red Hat

Szintek összehasonlítása
  1. L1Associate Software Engineer
  2. L2Software Engineer
  3. L3Senior Software Engineer
    4. Mutasd 5 További szintek
Átlag Éves Teljes kompenzáció
CZK 63,389
Alapfizetés
CZK 1,131,097
Részvényopció ()
CZK 181,710
Bónusz
CZK 75,285

CZK 3.5M

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési adatok
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Red Hat cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Ingram Micro
  • Domo
  • Visa
  • NetApp
  • Citrix
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források