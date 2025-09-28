Cégjegyzék
realtor.com
  • Fizetések
  • Termékmenedzser

  • Összes Termékmenedzser fizetés

realtor.com Termékmenedzser Fizetések

A Termékmenedzser kompenzáció in United States a realtor.com cégnél $247K yearként a T3 szinthez és $294K yearként a T7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $285K. Tekintsd meg a realtor.com teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
T2
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Product Manager
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
Senior Product Manager
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
Lead Product Manager
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a realtor.com?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a realtor.com cégnél in United States évi $360,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A realtor.com cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $227,333.

