A Termékmenedzser kompenzáció in United States a realtor.com cégnél $247K yearként a T3 szinthez és $294K yearként a T7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $285K. Tekintsd meg a realtor.com teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
