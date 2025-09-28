Cégjegyzék
realtor.com
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Terméktervező

  • Összes Terméktervező fizetés

realtor.com Terméktervező Fizetések

A medián Terméktervező kompenzációs in United States csomag a realtor.com cégnél összesen $179K yearként. Tekintsd meg a realtor.com teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Medián fizetési csomag
company icon
realtor.com
Product Designer
hidden
Összesen évente
$179K
Szint
hidden
Alapbér
$162K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$16.2K
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
11+ Év
Mik a karrierszintek a realtor.com?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Terméktervező ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a realtor.com cégnél in United States évi $220,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A realtor.com cégnél a Terméktervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $171,400.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a realtor.com cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Move
  • Bungalow
  • Zumper
  • Flyhomes
  • HouseCanary
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források