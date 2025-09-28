Cégjegyzék
A Adattudós kompenzáció in United States a realtor.com cégnél $141K yearként a T2 szinthez és $196K yearként a T5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $181K.

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a realtor.com?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a realtor.com cégnél in United States évi $243,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A realtor.com cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $167,000.

