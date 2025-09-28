A Adattudós kompenzáció in United States a realtor.com cégnél $141K yearként a T2 szinthez és $196K yearként a T5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $181K. Tekintsd meg a realtor.com teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
