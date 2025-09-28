Cégjegyzék
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Projektmenedzser Fizetések

A medián Projektmenedzser kompenzációs in Taiwan csomag a Realtek Semiconductor cégnél összesen NT$3.42M yearként. Tekintsd meg a Realtek Semiconductor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Összesen évente
NT$3.42M
Szint
8
Alapbér
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
Bónusz
NT$1.52M
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
14 Év
Mik a karrierszintek a Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a Realtek Semiconductor cégnél in Taiwan évi NT$5,207,790 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Realtek Semiconductor cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in Taiwan jelentett medián éves teljes kompenzáció NT$3,308,468.

