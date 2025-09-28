Cégjegyzék
RealPage
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Megoldástervező

  • Összes Megoldástervező fizetés

RealPage Megoldástervező Fizetések

A medián Megoldástervező kompenzációs in United States csomag a RealPage cégnél összesen $127K yearként. Tekintsd meg a RealPage teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Medián fizetési csomag
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Összesen évente
$127K
Szint
E13
Alapbér
$122K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$5K
Cégnél töltött évek
12 Év
Tapasztalat (év)
19 Év
Mik a karrierszintek a RealPage?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Megoldástervező ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a RealPage cégnél in United States évi $185,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A RealPage cégnél a Megoldástervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $127,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a RealPage cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • Ansys
  • Northrop Grumman
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források