A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in Australia csomag a REA Group cégnél összesen A$205K yearként. Tekintsd meg a REA Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Medián fizetési csomag
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
Összesen évente
A$205K
Szint
Lead Developer
Alapbér
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
Bónusz
A$16.5K
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a REA Group?

A$249K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a REA Group cégnél in Australia évi A$335,240 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A REA Group cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Australia jelentett medián éves teljes kompenzáció A$192,062.

