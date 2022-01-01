Cégjegyzék
RBC Fizetések

A RBC fizetése $36,123 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $201,000-ig egy Vezérkari főnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a RBC. Utoljára frissítve: 10/24/2025

Szoftvermérnök
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS Mérnök

Frontend Szoftvermérnök

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Hálózati Mérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Adatmérnök

DevOps Mérnök

Webhely Megbízhatósági Mérnök

Üzleti elemző
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Termékmenedzser
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Adattudós
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Pénzügyi elemző
Median $64.3K

Risk Analyst

Terméktervező
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX Tervező

Szoftvermérnöki vezető
Median $127K
Adatelemző
Median $57.7K
Projektmenedzser
Median $71.1K
Befektetési bankár
Median $75.1K
Megoldástervező
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX kutató
Median $86.7K
Aktuárius
Median $68.7K
Könyvelő
Median $71K
Üzleti műveletek
Median $51.1K
Ügyfélszolgálat
Median $38K
Marketing
Median $101K
Értékesítés
Median $36.1K
Programvezető
Median $138K
Üzleti műveletek vezető
Median $99K
Műszaki programvezető
Median $100K
Adattudományi vezető
Median $82.1K
Adminisztratív asszisztens
$38.3K
Üzletfejlesztés
$44.7K
Vezérkari főnök
$201K
Vállalati fejlesztés
$110K
Grafikus tervező
$48.9K
Emberi erőforrások
$200K
Jogi
$56.8K
Vezetési tanácsadó
$44.4K
Marketing műveletek
Median $69.5K
Partnermenedzser
$113K
Terméktervezési vezető
$164K
Műszaki író
$45.2K
Teljes juttatási csomag
$95.6K
Kockázati tőkebefektető
$121K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A RBC cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a RBC cégnél: Vezérkari főnök at the Common Range Average level évi $201,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A RBC cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $79,163.

