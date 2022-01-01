Cégkönyvtár
Razorpay Fizetések

Razorpay fizetési tartománya $4,880 teljes kompenzációban évente Marketing operációk alsó végén $200,862 Megoldásépítész felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Razorpay. Utoljára frissítve: 8/24/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend szoftverfejlesztő mérnök

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

DevOps mérnök

Szoftverfejlesztési vezető
Median $101K
Termékvezető
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Termékdizájner
Median $44.8K

UX tervező

Üzleti elemző
Median $22.8K
Adattudós
Median $33.9K
Technikai projektmenedzser
Median $58.2K
Üzletfejlesztés
$73.2K
Adatelemző
$14K
Adattudományi vezető
$194K
Emberi erőforrások
$76.3K
Menedzsment tanácsadó
$63.8K
Marketing
$33.6K
Marketing operációk
$4.9K
Termék dizájn vezető
$67.4K
Programmenedzser
$29.6K
Projektmenedzser
$24.5K
Értékesítés
$141K
Megoldásépítész
$201K
Műszaki szakíró
$29.4K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A Razorpay-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

7 years post-termination exercise window.

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Razorpay-nél a Megoldásépítész at the Common Range Average level, évi $200,862 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Razorpay-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $63,845.

Egyéb források