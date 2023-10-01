Cégjegyzék
Razor
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Főbb betekintések
  • Osszon meg valami egyedit a Razor céggel kapcsolatban, ami hasznos lehet mások számára (pl. interjútippek, csapatválasztás, egyedi kultúra stb.).
    • Rólunk

    Razor is an Argentinean software design and development company specializing in web and mobile applications. They offer sleek designs and exceptional user experiences to enhance customer satisfaction.

    http://razortech.com.ar
    Weboldal
    2019
    Alapítás éve
    15
    Alkalmazottak száma
    $1M-$10M
    Becsült bevétel
    Központ

    Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

    Iratkozz fel az ellenőrzött ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

    Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

    Kiemelt állások

      Nem találtunk kiemelt állásokat a Razor cégnél

    Kapcsolódó cégek

    • Tesla
    • PayPal
    • DoorDash
    • LinkedIn
    • Roblox
    • Összes cég megtekintése ➜

    Egyéb források