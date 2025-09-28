Cégjegyzék
Ramagundam Fertilizers and Chemicals Gépészmérnök Fizetések

Az átlagos Gépészmérnök teljes kompenzáció in India a Ramagundam Fertilizers and Chemicals cégnél ₹1.14M és ₹1.63M yearként között mozog. Tekintsd meg a Ramagundam Fertilizers and Chemicals teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹1.31M - ₹1.53M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹1.14M₹1.31M₹1.53M₹1.63M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

₹13.95M

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a Ramagundam Fertilizers and Chemicals cégnél in India évi ₹1,627,843 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ramagundam Fertilizers and Chemicals cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,140,881.

Egyéb források