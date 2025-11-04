Cégjegyzék
A medián Termékmenedzser kompenzációs in Japan csomag a Raksul cégnél összesen ¥10.76M yearként. Tekintsd meg a Raksul teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Összesen évente
¥10.76M
Szint
G4
Alapbér
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Bónusz
¥0
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Raksul cégnél in Japan évi ¥12,700,575 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Raksul cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in Japan jelentett medián éves teljes kompenzáció ¥10,757,930.

