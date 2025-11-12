Cégjegyzék
Radix
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Full-Stack szoftvermérnök

Radix Full-Stack szoftvermérnök Fizetések

A medián Full-Stack szoftvermérnök kompenzációs in Brazil csomag a Radix cégnél összesen R$126K yearként. Tekintsd meg a Radix teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Összesen évente
R$126K
Szint
Senior
Alapbér
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bónusz
R$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a Radix?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack szoftvermérnök pozícióra a Radix cégnél in Brazil évi R$228,092 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Radix cégnél a Full-Stack szoftvermérnök szerepkörre in Brazil jelentett medián éves teljes kompenzáció R$125,571.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Radix cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Facebook
  • DoorDash
  • Databricks
  • Google
  • Tesla
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források