Qualtrics
Qualtrics Projektmenedzser Fizetések

A Projektmenedzser kompenzáció in Ireland a Qualtrics cégnél összesen €77K yearként a L3 szinthez. Tekintsd meg a Qualtrics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

€69.3K - €83.9K
Ireland
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
€142K

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Qualtrics cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a Qualtrics cégnél in Ireland évi €89,265 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Qualtrics cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in Ireland jelentett medián éves teljes kompenzáció €63,870.

