A Projektmenedzser kompenzáció in Ireland a Qualtrics cégnél összesen €77K yearként a L3 szinthez. Tekintsd meg a Qualtrics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Qualtrics cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)