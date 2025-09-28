Cégjegyzék
Qualtrics
Qualtrics Programvezető Fizetések

Az átlagos Programvezető teljes kompenzáció in United States a Qualtrics cégnél $136K és $186K yearként között mozog. Tekintsd meg a Qualtrics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását.

Átlagos Teljes Juttatás

$146K - $176K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$136K$146K$176K$186K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

$160K

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Qualtrics cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

The highest paying salary package reported for a Programvezető at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $185,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Programvezető role in United States is $136,000.

