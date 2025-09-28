Cégjegyzék
Qualtrics Pénzügyi elemző Fizetések

Az átlagos Pénzügyi elemző teljes kompenzáció in United States a Qualtrics cégnél $116K és $165K yearként között mozog. Tekintsd meg a Qualtrics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$132K - $150K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$116K$132K$150K$165K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

$160K

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Qualtrics cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Pénzügyi elemző pozícióra a Qualtrics cégnél in United States évi $165,200 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Qualtrics cégnél a Pénzügyi elemző szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $116,200.

Egyéb források