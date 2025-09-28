Cégjegyzék
A Ügyfél-sikeresség kompenzáció in United States a Qualtrics cégnél $115K yearként a L3 szinthez és $173K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $85K. Tekintsd meg a Qualtrics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
$115K
$90.3K
$10K
$14.7K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$173K
$153K
$0
$20K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Megtekintés 2 További szintek
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Qualtrics cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Ügyfél-sikeresség pozícióra a Qualtrics cégnél in United States évi $208,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Qualtrics cégnél a Ügyfél-sikeresség szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $102,400.

Egyéb források