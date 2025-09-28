Cégjegyzék
Qualtrics Üzleti műveletek vezető Fizetések

Az átlagos Üzleti műveletek vezető teljes kompenzáció a Qualtrics cégnél MX$1.07M és MX$1.45M yearként között mozog. Tekintsd meg a Qualtrics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

MX$3.1M

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Qualtrics cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

The highest paying salary package reported for a Üzleti műveletek vezető at Qualtrics sits at a yearly total compensation of MXMX$28,148,574. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Üzleti műveletek vezető role is MXMX$20,626,107.

