Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Qualcomm cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.65% féléves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.65% féléves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Qualcomm cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Tesztmérnök pozícióra a Qualcomm cégnél in United States évi $260,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Qualcomm cégnél a Tesztmérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $260,000.

