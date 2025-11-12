Cégjegyzék
Qualcomm
  • Fizetések
  • Hardvermérnök

  • SoC mérnök

  • Greater Bengaluru

Qualcomm SoC mérnök Fizetések Greater Bengaluru helyen

A SoC mérnök kompenzáció in Greater Bengaluru a Qualcomm cégnél ₹3M yearként a Hardware Engineer szinthez és ₹11M yearként a Senior Staff Hardware Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Bengaluru csomag összesen ₹5.5M. Tekintsd meg a Qualcomm teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹3M
₹1.82M
₹914K
₹260K
Senior Hardware Engineer
₹4.86M
₹3.19M
₹1.42M
₹240K
Staff Hardware Engineer
₹9.98M
₹5.76M
₹3.47M
₹750K
Megtekintés 2 További szintek
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Qualcomm cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.65% féléves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.65% féléves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Qualcomm cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy SoC mérnök pozícióra a Qualcomm cégnél in Greater Bengaluru évi ₹10,995,100 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Qualcomm cégnél a SoC mérnök szerepkörre in Greater Bengaluru jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹4,841,674.

Egyéb források