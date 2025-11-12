Cégjegyzék
A Rádiófrekvenciás mérnök kompenzáció in United States a Qualcomm cégnél $214K yearként a Senior Hardware Engineer szinthez és $488K yearként a Principal Hardware Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $250K. Tekintsd meg a Qualcomm teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$214K
$161K
$39.4K
$13.7K
Staff Hardware Engineer
$255K
$170K
$63K
$22.2K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Qualcomm cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.65% féléves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.65% féléves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Qualcomm cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Rádiófrekvenciás mérnök pozícióra a Qualcomm cégnél in United States évi $487,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Qualcomm cégnél a Rádiófrekvenciás mérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $246,844.

