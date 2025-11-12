A ASIC mérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a Qualcomm cégnél $180K yearként a Hardware Engineer szinthez és $519K yearként a Principal Hardware Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $245K. Tekintsd meg a Qualcomm teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$180K
$139K
$21.3K
$20.3K
Senior Hardware Engineer
$221K
$170K
$36.8K
$14.2K
Staff Hardware Engineer
$278K
$199K
$58.3K
$20.9K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Qualcomm cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.65% féléves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.65% féléves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Qualcomm cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)