Qualcomm ASIC mérnök Fizetések Greater Taipei Area helyen

A ASIC mérnök kompenzáció in Greater Taipei Area a Qualcomm cégnél NT$1.63M yearként a Hardware Engineer szinthez és NT$4.32M yearként a Staff Hardware Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Taipei Area csomag összesen NT$1.85M. Tekintsd meg a Qualcomm teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.8K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$307K
NT$76.3K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Qualcomm cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.65% féléves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.65% féléves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Qualcomm cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy ASIC mérnök pozícióra a Qualcomm cégnél in Greater Taipei Area évi NT$5,657,971 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Qualcomm cégnél a ASIC mérnök szerepkörre in Greater Taipei Area jelentett medián éves teljes kompenzáció NT$3,400,560.

