A ASIC mérnök kompenzáció in Greater Bengaluru a Qualcomm cégnél ₹2.91M yearként a Associate Hardware Engineer szinthez és ₹11.45M yearként a Senior Staff Hardware Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Bengaluru csomag összesen ₹6.63M. Tekintsd meg a Qualcomm teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Associate Hardware Engineer
₹2.91M
₹1.71M
₹170K
₹1.03M
Hardware Engineer
₹2.37M
₹1.91M
₹457K
₹0
Senior Hardware Engineer
₹4.98M
₹2.95M
₹1.74M
₹293K
Staff Hardware Engineer
₹7.3M
₹5.07M
₹1.68M
₹547K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Qualcomm cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (16.65% féléves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (16.65% féléves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Qualcomm cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)