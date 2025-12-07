Cégjegyzék
PSP Investments
PSP Investments Megoldástervező Fizetések

Az átlagos Megoldástervező teljes kompenzáció in Canada a PSP Investments cégnél CA$231K és CA$315K yearként között mozog. Tekintsd meg a PSP Investments teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$180K - $217K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$168K$180K$217K$229K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a PSP Investments?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a PSP Investments cégnél in Canada évi CA$315,029 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A PSP Investments cégnél a Megoldástervező szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$230,840.

Egyéb források

