Proxy Fizetések

A Proxy fizetése $100,500 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $184,075-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Proxy. Utoljára frissítve: 11/28/2025

Termékmenedzser
$184K
Szoftvermérnök
$101K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Proxy cégnél: Termékmenedzser at the Common Range Average level évi $184,075 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Proxy cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $142,288.

