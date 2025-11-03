Cégjegyzék
Provi Értékesítés Fizetések

A medián Értékesítés kompenzációs in United States csomag a Provi cégnél összesen $110K yearként. Tekintsd meg a Provi teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Medián fizetési csomag
Provi
Account Manager
Chicago, IL
Összesen évente
$110K
Szint
-
Alapbér
$90K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$20K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a Provi?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítés pozícióra a Provi cégnél in United States évi $111,800 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Provi cégnél a Értékesítés szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $90,000.

Egyéb források