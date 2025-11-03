Cégjegyzék
Proton
Proton Szoftvermérnöki vezető Fizetések

Tekintsd meg a Proton teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Block logo
+CHF 47.4K
Robinhood logo
+CHF 72.7K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Proton cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Proton cégnél in Switzerland évi CHF 198,260 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Proton cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Switzerland jelentett medián éves teljes kompenzáció CHF 145,277.

