Az átlagos Ügyfélszolgálat teljes kompenzáció in North Macedonia a Proton cégnél MKD 482K és MKD 658K yearként között mozog. Tekintsd meg a Proton teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Proton cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Ügyfélszolgálat pozícióra a Proton cégnél in North Macedonia évi MKD 657,762 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Proton cégnél a Ügyfélszolgálat szerepkörre in North Macedonia jelentett medián éves teljes kompenzáció MKD 481,981.

