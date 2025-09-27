Cégjegyzék
ProQuest
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

ProQuest Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in United States csomag a ProQuest cégnél összesen $76K yearként. Tekintsd meg a ProQuest teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/27/2025

Medián fizetési csomag
company icon
ProQuest
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Ann Arbor, MI
Összesen évente
$76K
Szint
Software Engineer
Alapbér
$76K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a ProQuest?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Szoftvermérnök in ProQuest in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $140,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ProQuest per il ruolo Szoftvermérnök in United States è $76,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a ProQuest cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Snap
  • Dropbox
  • Lyft
  • Roblox
  • Stripe
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források