A Terméktervező kompenzáció in United States a Procter & Gamble cégnél összesen $93.5K yearként a B1 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $107K.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
B1
Product Designer
$93.5K
$93.5K
$0
$0
B2
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a Procter & Gamble?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Procter & Gamble cégnél in United States évi $162,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Procter & Gamble cégnél a Terméktervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $107,000.

Egyéb források