Prime Focus Technologies
Prime Focus Technologies Szoftvermérnöki vezető Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in India a Prime Focus Technologies cégnél ₹4.67M és ₹6.62M yearként között mozog. Tekintsd meg a Prime Focus Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹5.3M - ₹6.28M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹4.67M₹5.3M₹6.28M₹6.62M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

₹13.95M

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Prime Focus Technologies cégnél in India évi ₹6,624,621 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Prime Focus Technologies cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹4,666,037.

