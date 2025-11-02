Cégjegyzék
Prima
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Prima Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Italy csomag a Prima cégnél összesen €47.6K yearként. Tekintsd meg a Prima teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Medián fizetési csomag
Prima
Software Engineer
hidden
Összesen évente
€47.6K
Szint
L3
Alapbér
€47.6K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Mik a karrierszintek a Prima?
+€50.6K
+€77.7K
+€17.5K
+€30.6K
+€19.2K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Prima cégnél in Italy évi €59,292 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Prima cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Italy jelentett medián éves teljes kompenzáció €47,578.

Egyéb források