A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Barcelona Area csomag a Preply cégnél összesen €81.2K yearként. Tekintsd meg a Preply teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Preply
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Összesen évente
€81.2K
Szint
P7
Alapbér
€75.2K
Stock (/yr)
€6K
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
12 Év
Mik a karrierszintek a Preply?

€142K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

GYIK

Preply şirketindeki in Greater Barcelona Area Szoftvermérnök pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €106,471 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Preply şirketinde Szoftvermérnök rolü in Greater Barcelona Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €82,902 tutarındadır.

