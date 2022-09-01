Cégjegyzék
Precision Castparts
    Rólunk

    Precision Castparts Corp. is the market leader in manufacturing large, complex structural investment castings, airfoil castings, forged components, aerostructures and highly engineered, critical fasteners for aerospace applications.

    http://www.precast.com
    Weboldal
    1953
    Alapítás éve
    1,500
    Alkalmazottak száma
    $1B-$10B
    Becsült bevétel
    Központ

