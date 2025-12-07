Cégjegyzék
Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in United States a PPG cégnél $130K és $189K yearként között mozog. Tekintsd meg a PPG teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$149K - $170K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$130K$149K$170K$189K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a PPG?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a PPG cégnél in United States évi $188,800 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A PPG cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $129,600.

Egyéb források

