Potters Industries Megoldástervező Fizetések

Az átlagos Megoldástervező teljes kompenzáció in Hong Kong (SAR) a Potters Industries cégnél HK$450K és HK$629K yearként között mozog. Tekintsd meg a Potters Industries teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$62.4K - $75.6K
Hong Kong (SAR)
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$57.6K$62.4K$75.6K$80.4K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Potters Industries?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a Potters Industries cégnél in Hong Kong (SAR) évi HK$628,716 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Potters Industries cégnél a Megoldástervező szerepkörre in Hong Kong (SAR) jelentett medián éves teljes kompenzáció HK$449,857.

