A medián Szoftvermérnök kompenzációs in India csomag a Policybazaar cégnél összesen ₹1.35M yearként. Tekintsd meg a Policybazaar teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Policybazaar
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Összesen évente
₹1.35M
Szint
L2
Alapbér
₹1.35M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a Policybazaar?

₹13.96M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Kompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Befoglalt Munkakörök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

Policybazaar in India میں Szoftvermérnök کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ ₹1,993,502 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Policybazaar میں Szoftvermérnök کردار in India کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ ₹1,238,284 ہے۔

