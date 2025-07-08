Cégjegyzék
Policy Expert Fizetések

A Policy Expert medián fizetése $63,136 egy Szoftvermérnök pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Policy Expert. Utoljára frissítve: 11/26/2025

Szoftvermérnök
Median $63.1K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Policy Expert cégnél: Szoftvermérnök évi $63,136 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Policy Expert cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $63,136.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Policy Expert cégnél

Egyéb források

