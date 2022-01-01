Cégjegyzék
Pluralsight
Pluralsight Fizetések

A Pluralsight fizetése $62,559 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz az alsó végén $425,850-ig egy Ügyfélelégedettség pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Pluralsight. Utoljára frissítve: 11/28/2025

Szoftvermérnök
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Full-Stack szoftvermérnök

Termékmenedzser
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Adattudós
Median $157K

Üzleti elemző
Median $86K
Ügyfélelégedettség
$426K
Informatikus (IT)
$80K
Marketing műveletvezető
$102K
Terméktervezési vezető
$241K
Projektmenedzser
$87.1K
Értékesítés
Median $125K
Értékesítési mérnök
$136K
Szoftvermérnöki vezető
$62.6K
Megoldástervező
$136K
Technikai programmenedzser
$116K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Pluralsight cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Pluralsight cégnél: Ügyfélelégedettség at the Common Range Average level évi $425,850 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Pluralsight cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $135,675.

Egyéb források

