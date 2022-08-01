Plum Fizetések

A Plum fizetése $102,578 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz az alsó végén $111,303-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Plum . Utoljára frissítve: 11/28/2025