Plug Power Fizetések

A Plug Power fizetése $52,260 éves teljes kompenzációtól egy Üzleti elemző pozícióhoz az alsó végén $233,825-ig egy Projektmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Plug Power. Utoljára frissítve: 11/28/2025

Gépészmérnök
Median $87K
Üzleti elemző
$52.3K
Adatelemző
$90.5K

Projektmenedzser
$234K
Szoftvermérnök
$86.5K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Plug Power cégnél: Projektmenedzser at the Common Range Average level évi $233,825 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Plug Power cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $87,000.

